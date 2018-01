Desde hace unas semanas, TVE está recibiendo canciones para Eurovisión 2018. Temas que la cadena tiene que escuchar y, de ellos, seleccionar solo unos pocos para los cinco finalistas de ‘OT’.

Una de las artistas que ha enviado canciones ha sido Barei. La cantante, que representó a TVE en el año 2016 con un tema propio, ha compuesto hasta 10 propuestas para los chicos. Previsiblemente, un par para cada uno. Y es que incluso ella misma ha confirmado que los había escrito y puesto música pensando directamente en la persona que quería que las interpretara.

Sin embargo, se ha llevado 10 ‘noes’ de TVE, que ha descartado todas sus propuestas. Algo no muy difícil, pues la cadena ha recibido más de 200 canciones. Muchas de ellas, de compositores de renombre.

Era la propia Barei la que confirmaba los descartes en un directo en Instagram primero. “He estado un mes, he parado todo lo que tenía que hacer para componer para ‘OT’ pero no me han elegido ninguno de los temas. Hemos mandado 10, pero al final ninguno. He estado currando mucho para ‘OT’. Una pena”, decía.

Después, en Twitter, respondía a los ataques de algunos, que consideraban que a la cantante le estaba bien empleado haber sido rechazada.

Ella, por su parte, contestaba con buenas maneras y explicando que los encargados de elegir las canciones habrían escogido algunas mucho mejores que las suyas.

Probablemente sean buenísimas canciones las q han elegido porque hay grandes autores.Yo como todos lo hecho con todo el cariño, ilusión y esfuerzo pero no ha podido ser y me alegro por los demás.Siento que pienses que me merezco que mi trabajo me vaya mal.Yo te deseo lo mejor😘 — BAREI (@BAREI_MUSIC) January 19, 2018

Aitana, su favorita

Aunque Barei tenía 10 canciones para los concursantes de ‘OT’, también ha confesado que su favorita es Aitana. Tras alabar en redes sociales a Amaia, la cantante reconocía que la catalana tiene algo que la de Pamplona no. Su personalidad y versatilidad le ha hecho ser la favorita de una Barei que también ha tenido que responder por las críticas al respecto. Y es que algunos han cargado contra ella por decir el nombre de su favorita. Sus fans, sin embargo, no han dudado en defenderla, asegurando que otros muchos artistas han expresado también sus preferencias. Lo cual es cierto.