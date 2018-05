Federico Jiménez Losantos se ha convertido en el gran protagonista de las redes sociales este lunes al hacerse viral sus comentarios en su programa de esRadio del pasado viernes sobre la designación de Quim Torra como candidato a presidir la Generalitat. El periodista criticó a Mariano Rajoy y a su “basura de Gobierno” porque “no es capaz de demostrar que hay aviones para bombardear” a Cataluña y hacer entender al independentismo que puede “utilizar legítimamente la fuerza”.

Losantos se dirigió a “Cocomonchito”, como apoda a Torra, para advertirle de que “España tiene 70.000 policías, 90.000 guardia civiles y 50.000 soldados perfectamente armados que, por supuesto, pueden tomar Barcelona, tu casa y el despacho de ‘Cocomocho’ [Puigdemont] en cinco minutos”.

“Otra cosa es que la banda de cobardes que tenemos en la casta política no sea capaz de hacerlo”, dijo, aunque cree que “naturalmente que España tiene fuerza para responder a un golpe de fuerza, macaco“. “Madrid no va a reaccionar jamás”, lamentó Losantos, que cree que el independentismo se parece a Corea del Norte, porque “desfilan todos disfrazados de parchís de coloritos”.

También tachó a los independentistas de “nazis de guardería” porque “van todos disfrazados de lo mismo, todos en plan militar, pero militar de kindergarten”.

“Ya no nos pueden bombardear. ¿Que no? Otra cosa es que no lo hagamos porque España ya no es lo que debería ser y no hace bombardearte a ti, te llama el juez y después de ir al baño y quedarte allí un rato, hala, a Estremera”, indicó Losantos.

El periodista lleva toda la mañana de este lunes siendo trending topic en Twitter por estas declaraciones.

Jiménez Losantos pide que se asesine a españoles utilizando recursos públicos -ejército, policía y guardia civil-. ¿Y Valtonic en la cárcel por la letra de unas canciones? ¿Tenemos que aguantar a estos energúmenos sembrando odio y pidiendo un enfrentamiento entre españoles? pic.twitter.com/cvpeVaCXS1 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 14, 2018

Valtonyc entra a prisión esta semana, tres años y medio, por injurias a la corona. Jiménez Losantos pide bombardear Cataluña… Huele a medalla. — La Merkel (@GobernoAlem) May 14, 2018

Jiménez Losantos habla de bombardear Barcelona pero, como una vez más lo hace sin rapear, la Audiencia Nacional está atada de pies y manos con el tema. Una lástima. — El Jueves (@eljueves) May 14, 2018

Uno de los amigos de Aprovechategui insinúa que hay que bombardear Barcelona, supongo que en ese bombardeo morirían indepes y unionistas y supongo que a esos unionistas os llamarían daños colaterales. Este es el periodismo que defiende a C's. Jiménez Losantos pic.twitter.com/YkwiJnmhUE — House of CAT🎗 (@Houseof_CAT) May 14, 2018

Jiménez Losantos pide bombardear Catalunya desde el respeto y la tolerancia. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 14, 2018

Jiménez Losantos: "Si veo a Errejón o Bescansa y llevo mi escopeta disparo" "En Baleares hay 200.000 rehenes alemanes" "En Baviera pueden empezar a estallar cervecerías" "Por supuesto que se puede bombardear Barcelona" Pero terrorismo, es levantar un peaje.#FelizLunes — El Protestófono 🎗️ (@elprotestofono) May 14, 2018