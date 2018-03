Después de una sola semana en ‘Supervivientes’, Saray se quería dar por vencida. Y logró que la gala 2 se convirtiera casi en un monográfico de su paso por el concurso. Una falsa lesión, un intento de abandono, una llamada a la familia, sus quejas, sus broncas… Todo lo que ha hecho en una semana se iba desgranando en una entrega casi dedicada a ella.

Como no podía ser de otra manera, Saray se convertía en trending topic y arrasaba en Twitter. Y lo hizo desde el principio, cuando los dos equipos se enfrentaron a la prueba de localización. Un reto bastante fácil aunque requería de un poco de esfuerzo. Los concursantes tenían que subirse a una plataforma sobre el agua con unos grandes guantes de boxeo y empujar a su contrincante. El equipo que más caídas tuviera, perdía.

Y Saray se negó a hacerlo. Su excusa fue una lesión en la espalda que Lara Álvarez dejó claro que era falsa. “No existe”, dijo la presentadora.

#SVGala2 Saray exagerando e inventándose una lesión para no hacer ejercicio soy yo en las clases de educación física — Fat&Furious (@Mr_Furious10) March 22, 2018

Saray ha criticado un montón a Mayte por no colaborar cuando estaba lesionada y ella ahora está aprovechándose de su lesión, a saber si es fingida o no, para no hacer la prueba #SVGala2 — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) March 22, 2018

#SVGala2 Otra vez q un concursante se inventa una lesión para no hacer las pruebas y el médico dice q no tiene nada.. Saray a su casa ya! — Vero! (@NewsVero) March 22, 2018

Saray dice q está lesionada.

Lara dice que la lesión no existe #SVGala2 — Sor (@SorLere) March 22, 2018

“Tengo que deciros que no está lesionada, te ha visto el médico esta mañana y no tienes nada. El médico lo que nos dice a nosotros es que puedes elegir jugar o no porque no tienen ninguna lesión en la espalda, no existe. Te puede doler pero por prescripción médico puedes jugar“, le dijo Lara.

Sin embargo, Saray insistía. Aseguró que estaba tomando pastillas y comenzó a quejarse por el trato médico. La concursante dijo que no le hacían las pruebas que había pedido. Y amenazaba con marcharse si continuaba así.

Así, Saray decidía no hacer la prueba. Algo que unido a la pérdida de combates como el de Mayte, condenaban a su equipo a vivir otra semana en el Lado Salvaje.

Tras la prueba, los concursantes llegaban a La Palapa. Allí, de nuevo, Saray se comía la gala 2. Sus enfrentamientos coparon los vídeos de la semana. Tuvo broncas con Alberto Isla, Fernando Marcos o Mayte Zaldívar entre otros.

Saray está muy subidita eh. Creo que debería ser más humilde y menos prepotente. Busca pelea por nada, con la única intención de ganar protagonismo. #SVGala2 — 🇺🇾 HUGO GANADOR 🇺🇾 👑Reina LS👸🏽 (@la__Sirenita__) March 22, 2018

#SVGala2

Jorrrrge me voy!! Ya se le ha visto el plumero del todo, primero la espalda ,luego la pelea gallita con Alberto, ahora las niñas, el otro día que si no podía dormir cerca de un hombre. Y las lágrimas de cocodrilo ahora…. Pero que cara tienes Saray!! — María L.M.H (@MariaL_2010) March 22, 2018

Saray , supervivientes es un programa de supervivencia , no de ver quien se pelea y critica mejor . Saray a su casa . #SVGala2 — Lola y punto (@Lolitac_sanchez) March 22, 2018

Nominada, Saray también copó todo el protagonismo en el momento de la expulsión. Fue la primera descartada. Y el disgusto para ella fue mayúsculo.

Ya empezamos con las amenazas de irse…ten ovarios y vete…además, aquí lo agradecemos. Pero más bien querías lo que te han dado, unas palabritas de un familiar…y esto estando una semana, dentro de 3 meses no sé que va a ser esto. #SVGala2 — 🌸 Leticia 🌸 (@oOoLelecitaoOo) March 22, 2018

#SVGala2 ya está bien de rogarle a una persona q se quede, lleva una semana fuera de su casa y no ha ido a la frontera con Gaza. Si no le dan importancia al concurso, fuera. Me indigna la actitud del programa. 😡 — Mamen de la Torre (@MamendelaT) March 22, 2018

Fue Melissa quien tuvo que marcharse. Aunque no abandona ‘Supervivientes’ de manera definitiva. Y es que será una ‘asilvestrada’, viviendo sola en un palafito cercano y buscándose la vida como pueda.

#SVGala2 Melissa que estaba tan contenta pensando que se iba a casa … pero no 😂😂😂🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XwdPo8ITOm — kathy chanel (@kathy_chanel) March 22, 2018

Entre pelea y pelea y nuevas amenazas de Saray de abandonar, la gala 2 de ‘Supervivientes’ vivió sus segundas nominaciones. Mayte, Raquel, Sofía y Alberto, -éste último cambiado de equipo tras su intercambio con Logan-, serán quienes se enfrenten a la decisión del público la semana que viene.

La prueba de líder dejó a Fernando Marcos y a María Lapiedra como inmunes en sus equipos. Lo hicieron tras un reto de cultura general del que salieron bien parados.

Audiencia

La gala 2 de ‘Supervivientes’ vuelve a dominar en la noche del jueves, logrando una media de 2,7 millones y un 24,7% de share. Telecinco hace pleno así de nuevo tras su primera semana con el reality estrella de la cadena.