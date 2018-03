Hace cuatro martes, ‘Ven a cenar conmigo’ se asomaba a Cuatro con una edición especial gourmet. Cuatro famosos se metían en la cocina para intentar ganar el concurso culinario. Poco podían imaginar que tendrían el éxito que han cosechado. Las redes sociales, en especial Twitter, han respaldado y aplaudido el formato, siendo trending topic en todas sus emisiones.

Este martes, era Ana Obregón quien ejercía de anfitriona en un último programa. Con ella se cerraba la edición gourmet con vips. La actriz abría su chalet para recibir a Lucía Extebarría, Rappel y Víctor Janeiro.

Lo hacía con un menú con recetas de familiares y amigos. Así, preparaba una vichyssoise al estilo de su hermana Amalia, quien incluso tenía que acudir a echarle una mano. Como primeros, ‘Ensalada al estilo Robert De Niro’ y ‘Espaguetis al pesto al estilo Lequio’, en honor a su hijo. Y de postre, ‘Helado al estilo de mi madre’. Platos sencillos, aptos para cualquier negado a la cocina.

Sin duda, la ruinosa cocina de Obregón llamó la atención de los tuiteros. Los desconchones de los muebles y las nulas habilidades de la actriz para los fogones coparon esa parte del programa.

Lo de la cocina sin reformar pasa mucho en casas buenas donde el dueño no la pisa ni a por un vaso de agua, el servicio hace todo #VenACenarObregón

Tras lograr realizar el menú, Ana Obregón recibía a sus invitados en el salón de su casa. Después de un aperitivo, servía el entrante, engañando a su paso a Lucía Etxebarría. Y es que la bióloga no dudó en decir a la escritora que el plato no llevaba nada de carne. Algo que era mentira, pues le había incluido pollo.

Además, y tras asegurar que era alérgica a la nata, Ana metía en la receta casi un litro de nata. Algo que no pasó desapercibido en Twitter.

No me parece bien que haya engañado a Lucia y le haya dado pollo en la vichyssoise sabiendo que es vegetariana,deberían haberlos descalificado tanto a ella como Rapell por que ellos no hicieron la comida . eso en mi pueblo es trampa. #VenACenarObregón

