John McCain ha sido, quizá, el republicano más crítico con Trump desde que éste saliera a la escena política. Aunque compañero de partido, no ha dudado en cuestionar la gestión del líder americano en más de una ocasión. Lo que le ha llevado a protagonizar tensos y públicos enfrentamientos. Repasamos los 5 que más atención acapararon en su momento.

Desde la crítica de McCain a la gestión de Trump al que este último pusiera en duda el que el senador fuera un héroe de guerra. De hecho, el escueto tuit con el que el presidente americano hablaba de la muerte de McCain ha sido muy comentado. En él, ni rastro de halago al que fuera compañero de partido. El mensaje contrastaba, sin duda, con el de sus antecesores Obama y Bush Jr.

Una relación conflictiva

La relación entre McCain y Trump ha sido, sin duda, conflictiva. Y eso lo demuestran los 5 enfrentamientos más llamativos entre ambos.

1.En campaña. En 2015, Trump lanzaba su campaña para ser el candidato presidencial del Partido Republicano. Y lo hacía con un ataque a los inmigrantes mexicanos. No dudaba en acusarles de llevar las drogas, el crimen y las violaciones a EEUU. Fue también el momento de plantear el famoso muro. McCain era de los primeros en denunciar la actitud de Trump y le acusó de “azuzar a los locos” con sus puntos de vista.

2. Héroe de guerra. Tras la crítica de McCain, Trump no se quedó callado. Aseguró que éste no era un héroe de guerra “porque fue capturado”. “A mí me gustan las personas que no fueron capturadas”, dijo el presidente americano. El resto de entonces candidatos republicanos condenaron los ataques de Trump contra McCain. Sin embargo, no se disculpó. McCain contrarrestó criticando a las personas suficientemente ricas como para librarse gracias a los médicos de tener que servir en Vietnam. Una indirecta a Trump, que recibió cinco aplazamientos.

3. Mujeres. Justo antes de las elecciones de 2016, un vídeo de Trump haciendo comentarios obscenos sobre las mujeres daba la vuelta al mundo. McCain le retiró rápidamente su apoyo y aseguró que Trump tenía que “sufrir las consecuencias” de sus palabras. “No hay excusas”, dijo.

4. Reforma de la salud. Si la relación entre ambos estaba ya deteriorada, mucho más lo fue cuando Trump asumió la presidencia. Y, sobre todo, por su promesa de derogar el conocido como ‘Obamacare‘. Recién operado del tumor cerebral que le habían detectado, acudió al Congreso y votó en contra del proyecto republicano.

5. Putin. McCain abogó siempre por una fuerte presencia de EEUU en el exterior. Por eso, pocos se extrañaron cuando criticó las alabanzas de Trump a Putin. Cuando éste fue reelegido en marzo, McCain emitió una declaración criticando que el presidente alabara a su homólogo. “Un presidente estadounidense no lidera el mundo libre felicitando a los dictadores por ganar elecciones ficticias”, dijo.