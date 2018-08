Víctor y Amalija Knavs, los suegros de Donald Trump, son ya oficialmente ciudadanos de EEUU. La pregunta que muchos se hacen es cómo lo han logrado. Y la respuesta está en el proceso existente y que tanto ha criticado su propio yerno.

Originarios de Eslovenia, los padres de Melania Trump han prestado juramente en una ceremonia privada celebrada en Nueva York, diez años después de llegar al país. Su estatus en EEUU ha sido objeto de críticas desde que en febrero de este año se supiera que tenían la llamada ‘green card’ (residencia legal permanente). Sin embargo, se desconocía cuándo y cómo la habían conseguido.

El abogado migratorio de la pareja, Michael Wildes, respondió con un “supongo” a la pregunta de si lo habían logrado por la llamada ‘migración en cadena’. Es decir, gracias a la reunificación familiar.

Un proceso que Trump ha criticado abiertamente y que está basado en que un miembro de la familia puede llevarse a EEUU a familiares cercanos. En este caso, habría sido Melania la que podría haber reclamado a sus padres.

“La migración en cadena debe acabar ahora. Algunas personas entran y traen a toda su familia con ellos, que pueden ser verdaderos malvados. Inaceptable”, escribía Trump el pasado 2 de noviembre.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017