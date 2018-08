El mismo mensaje recorre este jueves cerca de 300 periódicos de EEUU. Desde lo más grandes e importantes como ‘The New York Times’ a los más locales. Todos se han puesto de acuerdo para lanzar una denuncia coordinada contra Trump por sus ataques a la prensa.

Además de denunciar la actitud del presidente, los periódicos de esta iniciativa han querido dejar claro a sus lectores y a la sociedad en general, que no son enemigos de nadie.

Es una iniciativa sin precedentes. Nunca antes 300 medios se habían puesto de acuerdo para un fin tan específico.

‘The Boston Globe’

Fue el famoso diario ‘The Boston Globe’ el que ha llamado a hacer esta denuncia coordinada. El pasado 10 de agosto convocó a todos los periódicos de EEUU a publicar este jueves un editorial contra Trump. Todo ello después de que el presidente llamara a la prensa “el enemigo del pueblo”.

Hartos de los constantes insultos de Trump a los medios, lideraban la protesta. Y es que en un país donde la libertad de prensa está casi por encima de cualquier cosa, sorprende ese ataque constante del presidente. De hecho, no son pocos los periodistas que han soportado ya gritos e insulto en sus coberturas de mítines y actos de Trump.

#EnemyOfNone

Aunque la iniciativa era para este jueves, este pasado miércoles por la tarde ya comenzaron a publicarse online algunos artículos. Bajo el hastag #EnemyOfNone (enemigos de nadie) empezaban sus alegatos.

“La libertad de prensa es esencial para asegurar la libertad”, decía John Adams, de ‘The Boston Globe’. “Hoy está seriamente amenazado. Y envía la señal alarmante a los déspotas, desde Ankara hasta Moscú, Pekín o Bagdad, de que los periodistas pueden ser tratados como un enemigo interior”, añade.

“Insistir en que las noticias que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la vitalidad de la democracia. Y llamar a los periodistas ‘enemigos del pueblo’ es peligroso, sin más”, escribían desde ‘The New York Times’.

Incluso periódicos conservadores como ‘Dallas Morning News’ se han sumado a la iniciativa. “No vamos a fingir que no está en juego aquí una cuestión más amplia, que afecta a la libertad de la prensa de cuestionar las cosas y que afecta a los verdaderos fundamentos de nuestra República”, dicen.

El propio diario ‘The Boston Globe’ está actualizando la lista de periódicos que se han sumado. De momento, más de 300. Entre ellos, las grandes cabeceras. Pero también rotativos con tiradas de apenas 4.000 ejemplares.