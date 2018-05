El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha designado este jueves a Quim Torra como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Esta decisión ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales por parte de los principales dirigentes de los diferentes partidos.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que Quim Torra ha sido designado a dedo por Puigdemont como candidato a la investidura y que representa “más de lo mismo”. “Otro candidato puesto a dedo en el último momento nombrado por ser fiel a Puigdemont y al ‘procés'”, ha indicado.

En la misma línea, el líder nacional de esta formación, Albert Rivera, ha destacado que “Puigdemont elige a otro radical como presidente-títere para intentar alargar el proceso separatista” y que “hay que seguir aplicando el 155 hasta que se acate explícitamente la Constitución y se respeten las resoluciones judiciales y los derechos constitucionales de todos los catalanes”.

Desde el PP, su presidente en Cataluña, Xavier García Albiol, ha lamentado la designación y ha recordado sus tuits xenófobos: “Salimos del fuego y caemos en las brasas”.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho que espera que el candidato a la investidura respete la ley: “Su trayectoria no nos permite confiar en él”. También ha pedido que gobierne pensando en el conjunto de los catalanes “y no solo en los independentistas”.

Desde Podemos, el secretario de Organización, Pablo Echenique, también ha criticado a Quim Torra por sus tuits contra los españoles. Igualmente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le ha reclamado que comience pidiendo “disculpas” por sus “comentarios etnicistas y ofensivos” y ha asegurado que “Cataluña necesita un presidente con capacidad de diálogo”.

Desde el bando independentista, Oriol Junqueras, líder de ERC, le ha deseado “suerte y aciertos” y el diputado en el Congreso Gabriel Rufián y ha enviado un mensaje a la Guardia Civil: “Una cosa Guardia Civil. Se llama Quim Torra, no Joaquín Tuesta” (la traducción literal de su nombre).

Éstas son las 20 principales reacciones de los dirigentes de las distintas formaciones que ha provocado en Twitter la designación de Quim Torra como candidato a presidir la Generalitat:

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) May 10, 2018

— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) May 10, 2018

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 10, 2018

Una cosa @guardiacivil . Se llama Quim Torra, no Joaquín Tuesta.

— Marta Pascal 🎗 (@martapascal) May 10, 2018

Agraïment absolut al president @KRLS per la seva generositat i valentia. Som i serem fidels al seu llegat. Tot el suport a @QuimTorraiPla . El @Pdemocratacat està al seu costat per fer efectiu allò que els catalans van votar el 21D 🙌🏼

Moltes felicitats i agraïment a @QuimTorraiPla per entomar el repte. Tots al teu costat. Tots amb el president @KRLS

Us deixo la foto del moment que @QuimTorraiPla va acceptar formar part de Junts per Catalunya. 😊 pic.twitter.com/3JrMFGUJKF

— (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) May 10, 2018