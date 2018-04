Cuéntalo: cientos de mujeres revelan en Twitter sus agresiones sexuales

Tras la indignación general y las manifestaciones de repulsa por la sentencia a ‘La Manada‘, en las últimas horas Twitter se ha convertido en un hervidero de historias de mujeres que han sufrido abusos y agresiones sexuales. Lo han hecho a través del hashtag #Cuéntalo.

La iniciativa la ha comenzado la escritora y periodista Cristina Fallarás y ha servido para que cientos de mujeres alcen la voz en la red social para contar terribles episodios que han tenido que sufrir en su vida.

Estos son algunos ejemplos:

He arrancado el día proponiendo el #cuéntalo porque creo que CASI TODAS hemos sufrido algún tipo de agresión sexual.

Sentir miedo al volver a casa por las noches: fingir hablar por teléfono o pedirle a una amiga que no cuelgue hasta entrar en el portal, correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común. No estamos solas #cuéntalo — Irene Montero (@Irene_Montero_) April 27, 2018

Primer día de Universidad. El pueblo queda atrás ☺ Camino de la primera clase. Nervios, ilusión, orgullo 😌 Un tipo en bicicleta se me para, me coge las tetas con las dos manos y se va riendo. Miedo, vergüenza, odio 😡 La ciudad se convierte en una enemiga.#cuéntalo — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) April 27, 2018

Admiro la valentía de las que lo contáis sin tapujos. Yo solamente al recordar aquella historia en la que pude escapar de las fauces de aquel señor tan distinguido y reconocido (y reconocible) todavía siento angustia. Rabia, asco, impotencia. #Cuéntalo — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) April 27, 2018

#Cuentalo Tres veces me intentaron agredir sexualmente: en una litera del expreso Madrid-Pamplona, un coronel del Tercio en Ceuta y un estudiante de arquitectura del Opus en Pamplona. Del acoso sexual en el curro os lo cuento otro rato — Elisa Beni (@elisabeni) April 27, 2018

Un dirigente de un partido político se desplaza al congreso de su formación en BCN Me cita en su hotel Cubro para un diario la información de su formación Llego a la recepción pregunto por él, me pasan por teléfono a su habitación y me dice que suba… Yo tenía 24 años #cuentalo — Mayka Navarro (@maykanavarro) April 28, 2018

#cuéntalo En EGB varios niños nos tocaban el culo a diario, manoseando. Se lo dijimos a varios profes, pero nada. Hasta que vino un profesor nuevo. Me dijo que diera una bofetada al chaval que me había acosado. La bofetada resonó y toda la clase se rió. No volvieron a molestarnos — Olga Rodriguez (@olgarodriguezfr) April 27, 2018

Perseguida hasta en tribunales por decir no, jefes intentando masajearme cuello y espalda, clientes acercándose a ver si caía un beso, proposiciones de dinero, cargos y trabajo a cambio de sexo, vídeos de cómo violarme y matarme, difamar mi imagen, acoso selectivo… #cuéntalo — Carmen López (@__CarmenLopez) April 27, 2018

Con 11 años un hombre me levantó la falda por la calle y me sobó el culo. No había esponja luego que me quitara el recuerdo de ese tacto.#cuéntalo — Barbijaputa (@Barbijaputa) April 27, 2018

Tengo 32 años y me despierto con miedo cuando se me cae el edredón por las noches. Cuando era pequeña me pasaba igual. El hombre que más tenía que haberme querido tiraba el edredón al suelo y ahí empezaba todo #cuéntalo — Paula Borja (@pau_borja) April 27, 2018

Un tío me drogó echándome algo en la bebida cuando era adolescente y se aprovechó de mí en mitad de la calle. No lo recordé hasta días después. No era yo, era mi cuerpo y su decisión. Aún se me revuelve el estómago cuando lo pienso.#cuéntalo — elvira sastre sanz (@elvirasastre) April 28, 2018

No dije que no. No grité en busca de ayuda. No me resistí. Ni siquiera me esforcé por identificarle. Me quedé tirada en el suelo, odiándome a mí misma por ser incapaz de reaccionar, sintiéndome cobarde, inferior, inútil; sintiéndome una mierda. #cuéntalo — uxue (@nuvolerrant) April 27, 2018

2015. Una noche de verano. Tres tíos mayores que yo me persiguieron al baño de mujeres. Uno de ellos me agarró del cuello mientras decía que mis ojitos llorosos se la ponían dura. Fui forzada a hacer cosas horribles durante la próxima hora. No se lo conté a nadie. #cuéntalo — Mancanieves (@lurpapapa) April 27, 2018

Yo 14, él 19. Mi primer novio. Yo era virgen. Me violó en la fiesta de mi cumpleaños. No se lo conté a nadie. Sentía miedo y vergüenza. Él me decía q lo meterían en la cárcel. Lo hizo 4 veces más antes de poder dejarlo. Después me siguió acosando y amenazando por tlf #Cuéntalo — Sol de Invierno (@RebelleSoleil) April 27, 2018

Si sirve para ayudar, allá voy. Sufrí abusos sexuales a los 5 años y mi memoria lo enterró. A los 13 años, me acordé de absolutamente todo, imágenes y ruidos… pero callé pq veía a esa persona muy a menudo, era un familiar. #Cuéntalo (sigue) — Ana 💧💪🎺🎹🐟 (@Anuskanimalista) April 27, 2018

Con 16 años, camino del colegio. Un tío salió de entre unos coches tocándose y mirándome mientras decía cosas que he olvidado. Al día siguiente otra vez. Al tercero lo conté en casa y me acompañó mi padre con un palo en la mano para asustarlo. No salió.#Cuéntalo — Maite (@mriater) April 27, 2018

Fui violada en la calle, de noche, a punta de navaja, por un desconocido. Mi única obsesión era sobrevivir. Durante mucho tiempo, una parte de mí seguía culpándome. Por la ropa. Por el maquillaje. Por caminar sola de madrugada. #cuéntalo — The Piur 🏳️‍🌈 (@puringerMe) April 27, 2018

Caminando por una calle estrecha ,escuché pasos detrás y como alguien se acercaba.Todas en esa situación, instintivamente,aceleramos el paso. Era un hombre de unos 50 años que cuando me alcanzó me susurra "LA TENGO TIESA, TIESA, TIESA".Eché a correr, tenía unos 11 años #cuentalo — Ana Bolena (@mantonieta1536) April 27, 2018

Con 20 me violó un amigo. Nos tomamos un par de copas, y no recuerdo nada hasta que desperté con el dolor de sus embestidas.

“Espera a que termine al menos”- me dijo cuando quise quitármelo de encima. #Cuéntalo #lamanada #LaManadaSomosNosotras — Señorita Pepita (@SitaPepita) April 27, 2018