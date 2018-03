La gasolinera de la cadena Aral en Alemania en la que el pasado domingo fue detenido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está triunfando en Google. La estación de servicio, situada en la autopista A7, en Schuby, no ha parado de recibir en los últimos días reseñas positivas y comentarios en tono de humor en su localización en Google Maps.

La gasolinera tiene una puntuación de 4,9 sobre 5 y acumula ya más de 800 comentarios. La mayoría se dedica a bromear o hacer mofa con la situación de Cataluña y con el arresto del expresidente catalán. El artículo 155, el barco de Piolín o la Constitución son algunos de los recursos preferidos de los que se han puesto ingeniosos y creativos a la hora de valorar el establecimiento.

Éste son algunos de los comentarios:

“Maravilloso lugar democráticamente elegido a unos 155km de otros lugares. Para gente fina y distinguida que reporta gasolina. Paisaje bucólico y pastoril con alto nivel de seguridad donde día si y día también la policia vigila. Cuenta la leyenda que atraparon a un dirigente imaginario de una República inexistente”.

“Parada obligatoria después tirarme 155km seguidos sin parar. Huyendo de España, en busca de mi fregona que me la deje en Bélgica. Es una historia muy bonita y larga. Que trato tan bueno! ¡La recomiendo!”.

“Excelente Servicio! Amplio aparcamiento. Si eres el cliente 155 te regalan una semana de estancia en Neumünster con gastos pagados y entras en el sorteo de una plaza en Soto del Real bajo el magnífico sol de España. Tienen servicio de revelado fotográfico para inmortalizar el encuentro”.

“Maravillosa gasolinera. Trato amable y buen servicio. Dicen que aquí un tipo dio un golpe y al minuto 1:55 ya estaba detenido. El Proceso fue muy rápido eficaz. Pena que no pueda votar más de una vez…”.

“Fantástica gasolinera. Tienen gasolina 95 con 155 tipos distintos de aditivos, que hacen que el motor de tu furgoneta tenga tal potencia te haga sentir independiente, eso si durante solo ocho segundos. Reseñar también su magnífica limpieza, enseguida retiran la basura y tienen un control de plagas realmente eficaz, no se ve por allí ni una sola rata, no como en Bruselas donde campan a sus anchas”.

“Espectacular gasolinera, rebosa buen gusto por todos lados, las fregonas en sus cubos, todo limpio y ordenado, todo ello en unos 155 metros cuadrados bien distribuidos y con un pato es lo alto que la hace inconfundible. Ideal para terminar rebeliones incipientes en menos que canta un gallo. Recomendable su visita. Parada obligatoria”.

“Espectacular servicio. Me sentí en todo momento bajo la protección del estado de derecho y no vi ni una sola fregona sucia. Al preguntar me confirmaron que esa misma mañana se habían llevado la única que habían visto allí en los últimos 155 días”.

“A 1,55 EUROS EL LITRO”

“Gran gasolinera y trato estupendo. El litro de gasolina a 1,55€. Si eres independentista no vayas porque no te van a dar el 3% de la recaudación. Si presentas tu DNI español te dan un abrazo, te colman a besos y por supuesto te invitan a una buena cerveza alemana. (Los alemanes quieren mucho a los españoles, recordad que hace unos siglos tuvimos compartimos rey, un tal Carlos I de España y V de Alemania) A cambio, sólo te piden que les votes en Eurovisión, cosa que por supuesto voy a hacer. ¿Y tú?”.

“Excelente gasolinera. Tienen todo a 1,55, cumplen con la ley. Ojo! Si vas con una furgoneta Mercedes gris y llevas un lazo amarillo, dicen que tiene un túnel secreto vía directa con Soto del Real, en España. Viva Europa!”.

“Tras un largo viaje con los colegas desde Finlandia 🇫🇮 parada obligatoria para estirar las piernas antes de ir al hotel local. Gran seguridad en la zona. Recomendable 100%, yo ya he ido 155 veces”.

“Un lugar perfecto donde repostar para terminar unas felices vacaciones por el norte de Europa antes de volver a tu país”.

“Sin duda la mejor gasolinera de la zona. Donde las fregonas están en los cubos y se cumplen las leyes y la constitución. Te rellenan el depósito y el estado de derecho. Imprescindible visita con la familia”.