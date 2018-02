Barcelona ha iniciado la campaña ‘Share Like Follow Barcelona’ con la intención de consolidar la imagen de la ciudad durante tres meses y coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC), evento que convierte a la ciudad en polo de atracción e interés internacional.

El objetivo de la campaña -que no tiene logo- es que “la ciudadanía pueda hacérsela suya a través de las redes sociales y que muestre una ciudad diversa y cohesionada”, según ha informado el Ayuntamiento. Sin embargo, para su lanzamiento sí que hay entidades relevantes que hacen de instigadores como el Sónar, FC Barcelona, Fira de Barcelona, MNAC, Seat y Telefónica, entre otros.

El plan de medios de la campaña tiene presupuestados 300.000 euros, está diseñada para ser esencialmente digital, se promocionará en más de 170 medios online del mundo, y es fruto del trabajo compartido con personas e instituciones de la ciudad.

The city of Barcelona is open, welcoming, innovative, entrepreneurial, caring… and so much more! #ShareLikeFollowBCN #alwaysBCN https://t.co/s1blWa5pnT pic.twitter.com/9Gr3p78Tt7

— Ada Colau (@AdaColau) February 20, 2018