“Me hace mucha ilusión presentar a la persona que voy a presentar ahora”, comenzaba Aitana ante el público de Canarias. “A veces nos dicen que nos preparemos lo que vamos a decir en el escenario (…) pero esto no se planea. Las cosas no se planean, así que no sabes cómo van a seguir ni qué va a pasar en la vida. Tras esta reflexión me gustaría que saliera Luis”. Eran las palabras de Aitana sobre el escenario para presentar a Cepeda.

Una declaración con la que todo el mundo ha sacado la misma conclusión. Que entre ella y su compañero de ‘OT’ hay algo más que amistad. Aunque Aitana ha defendido siempre sus sentimientos y relación con Vicente, hace unas semanas saltaban las alarmas. El joven se creaba una nueva cuenta en Instagram y la catalana no estaba entre sus seguidores.

Una ruptura en redes sociales que parece más que evidente en la vida real. El importante ritmo de trabajo de Aitana, sus viajes a Los Ángeles y por la geografía española y su relación con Cepeda parecen ser los motivos de su separación.

Sobre todo esta última. Cepeda ya quiso declararle su amor en la última gala de ‘OT’. Sin embargo, en aquella ocasión, Aitana negó que se tratara de eso y reafirmó su buena relación de amistad. Ahora, en cambio, es ella la que parece confirmar que lo suyo ha dado un paso más.

Sin terceras personas ya de por medio, podría ser el momento perfecto para que Aitana y Cepeda confirmen lo que es un secreto a voces. Sus fans dan por hecho ya que la relación entre ambos es evidente. Y a juzgar por sus gestos y cómo se comportan sobre el escenario, no tardarán mucho en confirmar su amor.

Revolución de sus fans

La declaración de Aitana hacía que los fans de ‘Aiteda‘ montaran una auténtica revolución en Twitter. La mayoría defendía las palabras de la catalana. Otros se alegraban del paso que ha dado la pareja. Y había quien vaticinaba que se darán un beso en el escenario próximamente. También había quien veía otros gestos que demostrarían y confirmarían su amor.

Cepeda toca la pulsera que le regaló a Aitana en su muñeca. Aquí morí yo. 💛💙 https://t.co/0sdKd8Xnbe — 💙 TVAddict 💛‏ (@NDobrevEsp) May 31, 2018

para vosotros tener vuestra historia grabada. Por haber dado un significado real a las palabras "lealtad", "amor" y "destino", por vuestra música y por disfrutar juntos de esto, digan lo que digan. Gracias @Aitana_ot2017 @Cepeda_ot2017 pic.twitter.com/wOOwNxyZHq — Valero 💛💙 (@Valeroo_) May 31, 2018

Cepeda le canta "No puedo vivir sin ti", negando con la cabeza, y la cara de Aitana por dios! https://t.co/A9qXfqlJjS — 💙 TVAddict 💛‏ (@NDobrevEsp) May 31, 2018

pero es que como coge cepeda luego a aitana, me muero — maría 💙 (@prioritywiergo) May 31, 2018

Y en la radio, Los 40 diciendo q Aitana y Cepeda son pareja, q ayer se vio claro en el concierto de Tenerife…q ella le hizo un guiño en la presentación y q es un clamor en redes sociales, q se alegran q hacen muy buena pareja…!! Es voz populi ya!!😊💙💛 — Las Cosas Claras (@Romermon) May 31, 2018