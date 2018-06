La última polémica en torno a ella le ha hecho desistir. Aída Domènech, conocida como Dulceida, ha decidido cerrar su cuenta de Twitter, imposible ya de encontrar. Un tuit que se convirtió en viral con una dura crítica ha sido la gota que ha colmado el vaso. Sin explicación alguna tampoco en otras redes sociales, dejaba su perfil.

Las críticas estallaban hace un par de días. Dulceida compartía una foto junto a otras cinco conocidas influencers, todas en tallas de modelo. Una imagen tomada en Ibiza con la que comenzaba a promocionar su línea de ropa. Sin embargo, hace unas semanas participaba en un vídeo a favor de la diversidad de cuerpos y belleza “sin complejos”.

La elección ahora de estas modelos para presentar su colección desataba las críticas. Muchos reprochaban en Twitter a Dulceida la ausencia de variedad de tallas.

Concretamente, parece que ha sido un tuit en especial el que ha hecho que Dulceida abandone la red. En él, el usuario comparaba la foto de ahora con la de la diversidad de hace unas semanas. Y dejaba por hipócrita a la influencer.

Febrero: Dulceida viral pidiendo la normalización de todos los cuerpos.

Junio: Also Dulceida presentando modelos de su firma. pic.twitter.com/4Q1ZkmeaUO — P. (@lildistortion) June 5, 2018

El tuit lograba rápidamente casi 16.000 retuits y más de 19.400 ‘me gusta’. Algunos lo aprovechaban además para criticar que su colección no tuviera tallas más allá de la L. Otros defendían a Dulceida al asegurar que se había rodeado de amigas, no de modelos profesionales.

Harta de críticas

Aunque Dulceida no ha dado explicación alguna, desde su entorno aseguran que está harta de las críticas “feroces y gratuitas”. Además, cuentan que no ha querido ofrecer ningún comunicado por decisión propia. “Su mánager le preguntó si quería hacer uno, pero Dulceida decidió que no y que cerraba su perfil sin más”, han dicho.

No es la primera vez que una polémica de Dulceida hace cerrar un perfil. Hace un tiempo, fue su amigo Javier Ambrossi el que abandonó Twitter tras las criticadas fotos de la influencer en África.