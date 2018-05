No han pasado ni dos meses desde que diera a luz a su tercer hijo y Pilar Rubio ya ha vuelto a ‘El Hormiguero’. La presentadora reaparecía en el programa este miércoles radiante y con su sección renovada. Lo hacía, además, mostrando la primera foto del pequeño Alejandro. Y también con un reguero de críticas por precisamente volver tan pronto al trabajo.

Pilar no ha querido agotar las 16 semanas de baja maternal a las que tiene derecho. Algo que muchas tuiteras han criticado en la red social. No son pocas las que le han pedido que de ejemplo y las que han cargado contra ella por no querer estar ausente de su trabajo.

Pilar, cariño, flaco favor haces estando trabajando cuando deberías de estar de baja maternal. Muchas luchando por bajas dignas y tú dando ejemplo de lo contrario a la naturaleza — Ali (@alitfacm) May 16, 2018

Que @PilarRubio_ vuelva al trabajo sin consumir su baja de maternidad es una patada en la boca a la lucha de muchas mujeres por los derechos de todas. Que sepamos su marido no ha cogido el resto de la baja. Gracias Pilar y gracias @El_Hormiguero por ser cómplices #CatedralMarEH — Maria Azcona (@mariadobleA) May 16, 2018

#CatedralMarEH En estos momentos, en los que la lucha de las mujeres por la igualdad es tan intensa como necesaria, aparece Pilar Rubio regresando al trabajo antes de cumplir el periodo de baja maternal. No digo más — 🔴DAVID🔴 (@jdavidgary) May 16, 2018

Vaya ejemplo @PilarRubio_ estamos pidiendo a la #UE que amplien la #bajamaternal mientras @El_Hormiguero la reduce al 50% — Ana Belen (@abelen_belen) May 16, 2018

Que hipocresía con el embarazo de Pilar Rubio. @El_Hormiguero Estáis vendiendo algo q no es real. Por dormir 3 h está así… Venga anda! Luego las mujeres se fustran pq sus embarazos no son así, y la sociedad pretende que lo sean pq es lo que nos meten por los ojos . Indignada. — Irene (@irenebr1984) May 16, 2018

Aunque también muchos defendieron a Pilar Rubio, asegurando que la baja maternal es un derecho y no una obligación.

Los tuits d las q se definen a sí mismas como feministas.Las q luchan x ‘nuestros’ dchos y critican a @PilarRubio_ x adelantar su vuelta al trabajo. Soy mujer y madre d 3 https://t.co/Tpra3lVg4d agoté la baja con ninguno xq no me dio la gana. No tengo q justificarme.Ella tampoco. pic.twitter.com/39R2ZZEohL — sandra fernández (@sfernandezh) May 16, 2018

Al margen de las críticas, Pilar reaparecía de nuevo en ‘El Hormiguero’ con un regalo en forma de foto. Por primera vez, la presentadora mostraba la cara de su hijo pequeño, que está a punto de cumplir dos meses de vida.

Alejandro ha heredado los ojos azules de Pilar y es rubio. En Twitter, el parecido con su hermano mediano, Marco, se vio rápido.

Pero porfavor @PilarRubio_ que guapo es Alejandro, se parece mucho a ti. Que encanto 😍😍 — Maria (@Marie_M_S) May 16, 2018

Pilar aseguró que su hijo Alejandro es muy bueno y que el parto fue muy rápido. “En este tardé 3 minutos y medio”, dijo entre risas. De lo que sí se quejó la novia de Sergio Ramos fue de la falta de manos. “Imagina la escena. En una mano con el sacaleches, en el otro brazo con el bebé que está llorando y de repente los otros dos peleándose, ¿cómo los separo?”, se reía Rubio.

Y con la mejor de sus sonrisas también comentaba su rápida recuperación. “La gente me dice, ‘¿qué haces, te operas?’. No, no me opero, no duermo. ¡Intentad dormir tres horas al día, a ver qué pasa. Te consume”, explicaba.

Familia numerosa

Pilar Rubio volvía así al trabajo en televisión antes de los dos meses tras su tercera maternidad. Con Alejandro, ella y Ramos formaban ya familia numerosa. Que quizá no se quede ahí. Tras tener tres niños, la presentadora no descarta buscar la niña en un futuro.

Aunque, de momento, parece que no se lo plantea, en vista de los problemas que tiene para manejarse con tres.