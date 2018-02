Era la gran favorita desde el inicio. Su progresión confirmó que es una gran estrella y la final sólo constató que tiene una espectacular carrera por delante, además de contar ya con el apoyo del público. Amaia de España se alzó como ganadora de ‘OT’ en una final que se vivió intensamente en Twitter. Y es que ha sido en la red donde el programa de TVE ha logrado arrasar cada día. Y en su última gala no podía ser menos.

Tanto es así que el hastag #OTFinal fue TT mundial durante toda la noche, siendo el más compartido en España.

A la 1:40 horas, Roberto Leal decía el nombre de Amaia como ganadora de este ‘OT’. A nadie le sorprendía, aunque finalmente su duelo con Aitana estuvo muy reñido. Mientras la de Pamplona se llevaba el 46% de los votos de la segunda ronda, la catalana lograba el 42%. Más atrás había quedado Miriam, tercera, con un 12%. La gallega sabía que no tenía nada que hacer contra las dos grandes favoritas y quizá por eso aprovechó su momento para dar un largo discurso de agradecimiento a su familia y sus fans.

Pero antes de que Rosa le entregara el cheque de 100.000 euros y Amaia fuera coronada ganadora, la final de ‘OT’ vivía momentos inolvidables para muchos. La gala final arrancaba con los cinco finalistas cantando junto a Raphael ‘Mi gran noche’. Un momento que sirvió a algunos espectadores para descubrir que el cantante es el padre de Manuel Martos, uno de los miembros del jurado.

Entre vídeos, comentarios de los profesores y charlas con los finalistas, Ana, Aitana, Amaia, Alfred y Miriam interpretaban las canciones elegidas para la final: ‘Volver’, ‘Chandelier’, ‘Miedo’, ‘Don’t stop the music’ e ‘Invisible’ respectivamente. Y aunque todos tuvieron multitud de comentarios, sin duda fue la actuación de Amaia lo que hizo dispararse los mensajes en Twitter.

La cantante bordó su interpretación del tema de M-Clan al piano. Un momento mágico en el que sólo ella y su voz inundaron de música el escenario.

Tras una primera ronda de votación, Roberto Leal anunciaba que Ana, en quinto lugar, y Alfred, en cuarto, se quedaban fuera de la carrera por la victoria. Lo que muchos interpretaron como derrota para Alfred, se trasladó a las redes sociales. Algunos se quejaron por el puesto tan alejado de cabeza que finalmente ha tenido. Otros celebraban que Amaia, Aitana y Miriam fueran las tres finalistas.

No perdono no haber podido disfrutar otra vez de Alfred cantando "Georgia on my mind", enserio. #OTFinal

Y de Alfred… que me dio pena que no quedara entre los tres primeros. Pero que desde hace tiempo tiene aquí a una seguidora. Es música y la siente cuando la canta pero también cuando la oye. Y eso se transmite. #OTFinal

Nunca os perdonaré que no me dejarais volver a escuchar a Alfred cantar Georgia on my mind. NO OS LO PERDONARÉ JAMÁS. JAMÁS #OTFinal

— g u e r r e r a (@luciiabal) February 6, 2018