Fue darse el ‘sí, quiero’ y muchos ya vaticinaban el divorcio de Tamara y Álvaro. Los últimos en pasar por el altar en ‘Casados a primera vista’ no aguantaron más que unos días juntos y terminaron por ir cada uno por su lado. Una decisión que alucinó a los usuarios de Twitter, que lo convirtieron en uno de los temas más comentados de la red social.

La poca química entre Tamara y Álvaro se dejó ver desde el principio de su matrimonio. Sobre todo por parte de él, que nunca ha disimulado su poca atracción hacia su mujer. Aunque al principio aseguraba que pondría todo de su parte para que la relación funcionara, lo cierto es que no pudo evitar la frialdad.

En esta sexta entrega, todo saltaba por los aires. Tamara se ponía en manos de maquilladoras y peluqueras para que le sacaran el máximo partido a su físico. Sin embargo, nada pudo hacer.

“Creo que entre nosotros no hay absolutamente nada. Contra lo que siente mi corazón mi cabeza no puede luchar. No te quiero engañar y decirte que lo voy a intentar porque no lo voy a hacer”, le decía Álvaro al ver a su mujer. Tamara, por su parte, le recriminaba su comportamiento en la boda, donde se mostró cariñoso, si ya no sentía nada entonces. “No me parece muy lógico por el comportamiento que tuviste el día de la boda. A mí me has descolocado un montón. Yo quería intentarlo para ver si llegábamos a algo”, le decía. Álvaro pedía perdón y aseguraba no saber por qué se había comportado así.

“Me siento como un maldito trapo. Esto ha llegado a su fin, lo respeto y ya está”, decía llorando a cámara Tamara. Él hacía lo mismo y decía que prefería “tirar la toalla antes que tirarme por un puente”. “Tamara me produce desgana y la convivencia se me estaba haciendo insoportable”, contaba.

“Superficial”

En Twitter, Álvaro se convertía en el culpable de la ruptura. Los espectadores de ‘Casados a primera vista’ resaltaban que el joven era muy superficial. Algo que le impedía ver la belleza de Tamara, tanto exterior como interior.

Tampoco se libraban de las críticas la hermana y madre de Álvaro, que se pasaron toda la entrega asegurando que él era mucho más guapo que ella.

ALVARO poca educación te han enseñado. Para hablar se mira a la cara.y que te conste que vale más Tamara que tú cien mil veces.El interior de la persona es más valioso que el exterior. Y tu interior es pésimo. #CasadosAPrimera6 — CELIA SANCHEZ (@duendess55) February 16, 2018

Álvaro a parte de no ser guapo esque cada frase que dice me dan más ganas de vomitar y mas asco me da que aún pasen estas cosas #CasadosAPrimera6 — Faaanny (@fannyvcf14) February 16, 2018

#CasadosAPrimera6 Animo Tamara vales cien mil veces mas que Alvaro. No te mereces semejante estupido y su familia mejor me callo — Mafalda54 (@Mafalda544) February 16, 2018

#CasadosAPrimera6 Alvaro eres tonto, no tienes experiencia y desde siempre te he visto feo y desagradable, tienes complejo de cateto y de inferioridad. Te dejas llevar por lo que dice tu.madre y tu hermana ( tu hermana un cayo aspirante a bruja y tu madre una bruja horrible) — marisolbemo@gmail.co (@marisolbemo) February 16, 2018

Alvaro y su hermana son el claro ejemplo de que algunos hijos son los reflejos de sus padres y a este le han enseñado un concepto del amor muy equivocado, asi solo estara con una arpia y falsa como su madre. Podria haber conocido el amor de verdad con tamara.#CasadosAPrimera6 — bernadette gomis (@bernasylva) February 16, 2018

Yo lo que no entiendo es:

Si en el mundo de la familia de Álvaro importa tanto lo que entra por el ojo, el marido de la hermana de Álvaro, ¿es ciego? #CasadosAPrimera6 — Valeria Rodea 🍍🍊 (@valsanzrey) February 16, 2018

A Álvaro sólo le queda liarse con una oveja de su pueblo y estar cerca de su mamá #CasadosAPrimera6 — Perlitadelraset (@perlitadelraset) February 16, 2018