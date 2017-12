“Excepcional”, “un ángel” o “crack” son algunos de los elogios que el padre Ángel acumuló en Twitter durante su paso por ‘Mi casa es la tuya’. Bertín preparó con esmero un especial por Navidad con el párroco y fundador de Mensajeros de la Paz como hilo conductor.

Y es que el padre Ángel sirvió a Bertín para presentar las historias de algunos de los que acuden a su parroquia en busca de ayuda. Todos ellos se llevaron alguna sorpresa. Desde el refugiado sirio que pudo abrazar a su mujer e hijos tras un año, a la madre que se reencuentra con su hija y conoce por fin a su nieto.

Sentado junto a Bertín, el padre Ángel recordaba momentos muy duros. “Se me han muerto niños en los brazos y he pensado, ‘Dios mío, ¿dónde estás?'”, contaba. Consciente de las críticas, asegura que todas ellas llegan desde dentro de la propia Iglesias. Entre otras cosas, por ser de los pocos párrocos que bendice a parejas homosexuales. “Quien me critica por ello no tiene sentido común”, dijo.

Unas declaraciones que hicieron saltar los elogios hacia el padre Ángel.

PROGRAMÓN amigo, especial de verdad el Padre Angel, sin duda su nombre ya lo adelanta, es un "angel" y tu eres un crak… @Padre__Angel #MiCasaPadreAngel — p. felguera unguetti (@pacofelguera) December 26, 2017

El Padre Ángel no podía llamarse de otra manera. Es un ángel caído del cielo. La iglesia no sabe que gente como el son el verdadero tesoro de la iglesia. — Jose Manuel Santos (@JManuel_Santos) December 26, 2017

En todo el tiempo que lleva el padre Angel haciendo estas cenas navideñas en la iglesia de san Antón ¿a cuantas han ido el obispo y los políticos? y me apuesto lo que querais a que ninguno se quedó a cenar con los desfavorecidos,salvo el padre Angel. — Flip (@Flip04169275) December 26, 2017

#MiCasaPadreÁngel tener iglesias vacías mientras hay gente durmiendo en la calle no es ser iglesia, la de este padre Si — IrónicAmén (@anarkiapura85) December 26, 2017

La iglesia está en una zona de madrid que si no se comportara como lo hace le hubieran quemado y orinado todo hace tiempo. Entender a este hombre. Está solo. #MiCasaPadreÁngel — Irene (@MaeviaIrene) December 26, 2017

#MiCasaPadreÁngel El programa d Bertín parecía abrir una esperanza a un periodismo interesante y distinto: Aznar, el hijo d Adolfo Suárez… Pero todo fue llegar a T5 y como no podía ser d otra manera, acabó contaminándose del cutrerio, lo vulgar y lo intrascendente. — EmileZola (@EmileZolaw) December 26, 2017

La audiencia de ‘Mi casa es la tuya’

Pese a todos los elogios al padre Ángel, ‘Mi casa es la tuya’ no triunfó en Navidad. Bertín se lleva otro batacazo al quedarse en un frío 8,4% de share y una media de 1.312.000 espectadores.

Unos datos que relegan a Telecinco al tercer puesto en la noche de Navidad. ‘OT 2017’ y su gala navideña lidera la noche con un 14,7% de share y 2.327.000 espectadores, seguida de la película ‘Viaje al centro de la Tierra 2’, que emitió Antena 3.

Por detrás del batacazo de Bertín, la película infantil ‘Los croods’, en Cuatro, y la cinta ‘El diario de Bridget Jones’ en La Sexta.