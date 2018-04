Ramil, de ‘OT’, Maverick de ‘La Voz’ o Suzy, representante de Portugal en Eurovisión 2014 fueron algunos de los aspirantes a ‘Factor X’ en su tercera entrega. ‘Retales’ de otros talents shows que esperan dar el salto definitivo en este de Telecinco.

Concursante de ‘OT 2011’, la edición que terminó antes de tiempo por su fracaso de audiencia, Ramil se presentaba de nuevo a un talent. Fue uno de los últimos en salir y Risto le reconoció nada más pisar el escenario. Algo que hizo que le diera un sí sin ni siquiera escucharle. “No me hace falta, ya te conozco, no necesito escucharte. Te doy un sí”, decía Risto, que depositaba toda su confianza en él.

Segundos antes, Ramil contaba al resto del jurado que él y Risto habían estado en los mismos programas pero en épocas diferentes. Y es que cuando el cantante entró al ‘OT’ que presentó Pilar Rubio, Risto ya no era jurado del programa.

Con una canción de Rocío Dúrcal, ‘La gata bajo la lluvia’, Ramil lograba el sí del resto de jurado, pasando a la siguiente fase. Su actuación no pasaba desapercibida en redes.

