Bajo el título de ‘My way’, Carmen Lomana e Irene Montero compartieron entrega de ‘Chester’. Risto invitó a las dos mujeres, a las que considera que han tomado el camino que ellas han querido siempre, “sin caer en el borreguismo”. Pero sóla una de ellas se ganó a la audiencia en Twitter.

Y esa fue, sin duda, Carmen Lomana. La millonaria ‘celebrity’ se llevó los mejores halagos en redes sociales. Desmintió leyendas urbanas sobre ella, contó parte de su vida privada que no había mostrado hasta ahora y conquistó a la audiencia.

Lo hizo desde el principio, cuando pidió a Risto cambiar el sitio para mostrar su lado bueno a cámara. Aunque recibió un contundente no del presentador, éste dejó satisfecha a Lomana al asegurar que “tu mejor lado no es el izquierdo ni el derecho, es el interior”.

Desde el principio, el dinero fue un tema esencial en el ‘Chester’ de Carmen. La millonaria aseguró que nunca lo había perseguido “porque nunca me ha faltado”. Y decía tener mucho porque “no paro de trabajar”. También aseguró que no le habían regalado nada nunca. Aunque su explicación de cómo entró a trabajar en el Banco Santander no convenció de ello.

Además, desveló con detalle cómo se enamoró de su marido. Un auténtico flechazo tras el que tuvo que hacer alguna ‘trampa’. “Mi marido era muy rojo, me tuve que hacer la izquierdista para ligármelo”, contaba Lomana.

Recordó con mucho dolor la muerte de su marido. Tal fue el ‘palo’ que le dio la vida que “me hubiera ido con él”. Aunque le echa de menos, asegura que se hizo muy independiente. Y desmintió algunas de las informaciones que habían aparecido en los medios sobre su marido.

En Twitter, Carmen Lomana se llevó los mejores elogios durante su charla. Muchos aseguraron haber disfrutado más con su entrevista que con la de Irene Montero.

Aún con mi ideología, mi deseo de cambio de sistema, mi feminismo, mi hoz y mi martillo, mi puño derecho arriba, cerrado, mi estrella roja

Aunnnn me gustó más @Carmen_Lomana que @Irene_Montero_ — Lady U'Pis (@MyLady_UPis) June 18, 2018

@ristomejide criticando a Carmen Lomana por su frivolidad y por dar una imagen idealista de su vida de rica.

Un señor que está casado con una chica que se gana el pan vendiendo una vida de ensueño cargada de viajes de lujo y consumismo desmedido 👏🏻 #ChesterMyWay — Infante (@algodaga) June 18, 2018

Vaya repaso que le ha dado Carmen Lomana a esta chica que por otro lado no sé muy bien a que se debe su intervención para intentar dar un palo a Lomana. — El Fúman (@Fuman75) June 17, 2018

Me ha encantado @Carmen_Lomana una mujer de los pies a la cabeza, no como esa chica emprendedora, que no séa qué ha venido. Parecía que Carmen tenía la culpa de que sus padres hayan tenido que limpiar escaleras y aparcar coches!! Un sin sentido!!#ChesterMyWay — tati (@tati85698911) June 17, 2018

– Parece que hay que pedir perdón por vivir bien", Carmen Lomana en #ChesterMyWay y con mucha razón — Sr. Sloth (@sr_sloth) June 17, 2018

No olvidaré que @Carmen_Lomana ayudó a mi amigo Fran a cumplir su sueño sin conocerlo tanto. Es una excelente ser humano, inteligente y encima divertida. Genial entrevista en #ChesterMyWay de @chester_cuatro . Una GRAN mujer. — Oscar Pertusa (@OscarPertusa) June 17, 2018

-Regli : tienes una vida perfecta y de lujo.

-Carmen Lomana: tu crees? No tengo lo más grande que pueda tener una mujer… Hijos y familia.#TortaSinManos — Agui Gallego (@awichi) June 17, 2018

Gestación subrogada

Sin duda, el tema más espinoso fue el de la gestación subrogada. Y ese salió en la conversación con Irene Montero. La portavoz de Podemos se mostró en contra de esta práctica. Mantuvo una agria discusión con una mujer que defendió esta manera de formar una familia.

En Twitter, muchos echaron en cara a Montero que se mostrara tan tajante y en contra de la gestación subrogada.

Irene Montero, estando embarazada y criticando a aquellos que quiere ser padre por gestación subrogada. Ya hay que ser mala persona para no empatizar ni en ese estado. #ChesterMyWay — La Lozana 🇪🇸 (@LydiaLozana) June 18, 2018

Estoy hasta el coño de las indignadas por la gestación subrogada. Acaso estar 8 horas al día en una fábrica no es vender tu cuerpo y tu salud por dinero? Qué hipocresía. Me caía genial Irene Montero hasta que la he visto hablar de este tema. #ChesterMyWay — CucarAcha Murciana (@CucarAcha_Mrcn) June 18, 2018

Aprovechando el @luzyvanguardias, le dejo una de las proyecciones, @Irene_Montero_, para que reflexione sobre su posición respecto la G. Subrogada. Nadie es quién para quitarle ni la libertad, ni el sueño de ser madre a una mujer. #ChesterMyWay pic.twitter.com/DNyYMFSzMN — Carlos Prieto (@cprietoca) June 18, 2018

La bajeza moral de @Irene_Montero_ humillando a las familias creadas por #gestacionsubrogada No tiene ni nombre ni al parecer límites. #ChesterMyWay — Carlos Jiménez Lerma (@carlosjlmalaga) June 17, 2018

Soy mujer

Soy feminista

Soy votante de Podemos y digo #SialaGestacionSubrogadaenEspaña

Me encantaría q hicierais una consulta, cómo tantas otras, antes d decidir x nosotras q posición nos representa.

X lo demás me ha gustado la entrevista d #ChesterMyWay — Gaia (@historiafiv) June 17, 2018

Con Montero y Lomana, el ‘Chester’ de Risto se mantiene bien en audiencia. El programa logró un 7,2% de share y una media de 1.248.000 espectadores. Aunque no son sus mejores datos, el espacio de Cuatro no decae.