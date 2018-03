Pilar Rubio ‘se puso de parto’ en pleno directo ante un Pablo Motos que no sabía a dónde acudir. Una broma con la que la presentadora se despedía de ‘El Hormiguero’ por una temporada y que desató, no obstante, las críticas en Twitter.

La semana pasada, Pilar Rubio se despedía de Pablo Motos. La presentadora, que espera su tercer hijo, decía adiós esperando dar a luz en unos días. Sin embargo, eso no sucedía y este pasado martes la novia de Sergio Ramos volvía a plató. Salida de cuentas, contaba que su ginecóloga esperaba en el camerino por si se ponía de parto. Y añadía que había dilatado ya un centímetro, por lo que el nacimiento de su bebé podría producirse en cualquier instante.

“Puede hasta nacer esta noche”, adelantaba Pilar Rubio. “Mi ginecóloga me ha dicho que estoy dilatada de un centímetro, pero yo me encuentro bien”, contaba. “¿Tu ginecóloga es la mujer que está en tu camerino?”, le preguntaba Silvia Abril, una de las invitadas de la noche. “Sí”, contestaba Pilar sorprendiendo a todo el mundo.

Sorpresa y críticas. No fueron pocos los que en Twitter desataron los comentarios negativos al respecto. Muchos no vieron con buenos ojos que Pilar apurara tanto. Y es que aunque mujer todoterreno, no hace ningún favor al resto de embarazadas, muchas de las cuales no pueden trabajar hasta el último momento. Y las comparaciones, ya se saben, son odiosas.

Pilar Rubio está ahora mismo en El Hormiguero trabajando y su ginecóloga está en el camerino porque está ya dilatada de 1cm y puede ponerse de parto en cualquier momento. ¿De verdad es necesario que estuviese hoy ahí? — Beca Mitchell (@FanADG) March 20, 2018

Si eres Pilar Rubio, tienes a la ginecóloga a tu lado 24x7x365. Puedes estar dónde quieres. Y si además pares en directo, ni te cuento… 🤢 https://t.co/CRdPFdlRSf https://t.co/CRdPFdlRSf — Marga Reig (@margareig) March 20, 2018

Pilar Rubio no veo la necesidad de estar en un programa estando ya medio de parto. Más aún cuando tu marido es multimillonario. Tanta falta os hace la pasta Pilar??…😒😒😒 — Black Bart (@Pirate_fromHell) March 20, 2018

Flaco favor nos ha hecho a las madres @PilarRubio_ esta noche en su aparición en el Hormiguero. Trabajar embarazada cinco o seis días a la semana, ir a la compra, hacer las tareas domésticas sin tener una ginecóloga pegada a ti. Eso sí tiene mérito; lo demás es puro teatro. — Mariajo Cánovas (@mariajo_canovas) March 20, 2018

Susto en directo

Con tal situación, parecía imposible que Pilar Rubio no diera algún susto. Y lo hizo, aunque el único que se puso blanco fue Pablo Motos.

Al final de su sección, Pilar se despedía del presentador agradeciendo el apoyo tanto personal como profesional. Emocionada al darle un abrazo, hacía un gesto de dolor y se echaba la mano a la tripa.

Motos preguntaba entonces si estaba hablando en serio. “Que no hombre, que no”, decía Pilar entre risas. “Me va a dar un ataque”, contestaba el presentador de ‘El Hormiguero’. Una broma que fue también muy comentada en redes sociales, donde pocos se habían creído que Pilar se hubiera puesto de parto en directo.