La velocidad de las redes sociales es increíble. Así lo demostró el estreno de ‘Casados a primera vista’. Nada más aparecer Julián en pantalla, muchos fueron los que ‘cazaron’ al concursante y expusieron que no era nuevo en televisión.

Y es que este pensionista de Santander de 51 años ya buscó el amor en televisión el año pasado. Fue en ‘First Dates’ de Cuatro. Allí, el cántabro se presentaba como “el tío más normal que hay”. Entonces, se quejaba de lo mal que le iba en el amor, algo que no entendía precisamente por su “normalidad”.

Twitter cazó rápido el pasado televisivo del que fue el primer cónyuge de la noche en Antena 3. En el programa se definía como una “persona pasional y fogosa”. Aseguraba también que estaba viviendo una segunda juventud. Quizá por eso, y pese al chasco que se llevó en ‘First Dates’, no duda en repetir experiencia.

Quizá por su paso por el programa de Cuatro, su hija no se sorprendía al saber que a su padre le habían buscado pareja. Tampoco que fuera en televisión. Ahora sólo hay que saber si le va mejor en Antena 3 que en el canal de Mediaset.

Aunque no parece. Y es que si en un principio su boda parecía ir sobre ruedas, el adelanto de la luna de miel mostró ya los primeros problemas de pareja. Las familias y amigos de ambos, además, aseguraron que lo suyo con María José no duraría. “Van a chocar después”, “la veo muy estirada, muy pijilla para él”, “Julián no le puede dar los lujos que ella quiere” o “Julián es muy liberal” fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, entre ellos, al menos al principio, la química parece haber surgido. Los dos se decidían a comerse a besos en varios momentos, aunque reservaron el sexo de la noche de bodas para más adelante.