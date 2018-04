Una mujer de 24 años sufrió una agresión el pasado sábado en el Metro de Londres cuando conversaba con unos amigos en español y fue recriminada por esta conducta por otras dos mujeres que le reclamaban que se comunicara en inglés al estar en Inglaterra.

La supuesta agresión tuvo lugar a las 03.45 horas del pasado sábado, día 7 de abril, en un tren que de la Central Line que conecta Liverpool Street con Stratford, según ha informado la British Transport Police en un comunicado en el que solicita colaboración ante un “asalto cruel y de motivación racial”.

La mujer hablaba con unos amigos en español cuando dos mujeres de raza negra comenzaron a gritarle reclamando que se comunicara en inglés ya que se encontraba en Inglaterra. Además, le agredieron tirándole del pelo.

A Spanish woman was dragged around a tube carriage by her hair, when two women told her to "speak English when in England".

We don't have CCTV at the moment but we need your help tracing those responsible – so please share.https://t.co/VAOgFNOmuA pic.twitter.com/TKfjfo5uST

— BTP (@BTP) April 13, 2018