El secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del PSOE, Francisco Polo, plagió este miércoles un tuit del secretario de Análisis Político de Podemos, Íñigo Errejón, sobre la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Cifuentes dimite tras un mes vergonzoso. Quienes guardaron su vídeo para chantajearla no pueden elegir su sucesor. La dignidad de las instituciones madrileñas solo se recupera con la regeneración”. Ese es el comentario que Errejón hizo en Twitter a las 12:02, minutos después de la comparecencia de Cifuentes anunciando su renuncia.

Más de dos horas después, a las 14:13, Francisco Polo publicaba un tuit calcado al del dirigente de Podemos, aunque añadiendo al final la coletilla “y con la dignidad” y la frase “Madrid necesita a Ángel Gabilondo”.

Varios usuarios de esta red social se percataron del plagio y el dirigente del PSOE, que forma parte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, no tuvo reparos en reconocer el “error” y en pedir disculpas.

LA EXPLICACIÓN DE FRANCISCO POLO

“Quiero pedir disculpas: como sabéis estoy con agenda en La Rioja. He pedido a mi equipo que me ayudara con algunos mensajes. Entre todos los mensajes he publicado uno de la lista de lo que otros estaban diciendo sobre el caso Cifuentes. Error mío. Error por el que pido disculpas a @ierrejon y a todos vosotros. Lo siento de veras“, explicó.

“Si puedo sacar algo bueno de este mal trago es que en esto las izquierdas estamos unidas: ante la corrupción del Partido Popular solo hay un camino, la regeneración de la Comunidad de Madrid. Nada más que añadir. Lo siento y haré todo lo posible por poner más atención y que no vuelva a ocurrir“, añadió Polo, que fue director en España de la plataforma Change.org.

Error por el que pido disculpas a @ierrejon y a todos vosotros. Lo siento de veras. — Francisco Polo (@franciscopolo) April 25, 2018

Nada más que añadir. Lo siento y haré todo lo posible por poner más atención y que no vuelva a ocurrir. — Francisco Polo (@franciscopolo) April 25, 2018

Errejón contestó a Polo y aceptó de buen grado sus disculpas. “No te preocupes. ¡Un saludo!”, le dijo.