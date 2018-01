El primer temporal del invierno, que dejó atrapados en la nieve a más de tres mil conductores durante toda la noche del sábado en la autopista AP-6, a la altura de Ávila, Segovia y Madrid, ha desencadenado una tormenta política en busca de responsables. La oposición acusa de mala gestión al Gobierno, que abrió este domingo un expediente a la empresa concesionaria de la autopista de peaje, mientras ésta devolvió la pelota al Ministerio de Fomento, al asegurar que su plan de viabilidad estaba coordinado con el Ministerio y con la Dirección General de Tráfico.

Si en el temporal de enero de 2009 fue el PP el que encabezó el huracán político contra la gestión de Magdalena Álvarez al frente del Ministerio de Fomento, este domingo fueron el PSOE, Podemos y Ciudadanos los que criticaron la gestión de su actual titular, Íñigo de la Serna. A pesar de las consecuencias del temporal, el ministro no apareció en público en todo el día de ayer.

Tampoco asistió a la reunión que el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, presidió durante toda la tarde-noche en la sala de crisis de la Dirección General de Tráfico para seguir la evolución de las carreteras.

Igual que hizo hace un año, cuando afrontó su primera crisis por el colapso de las carreteras y la atribuyó a “condiciones climatológicas históricas”, el ministro se comprometió a comparecer en el Congreso de los Diputados “con absoluta transparencia” cuando disponga de la información que le facilite la empresa concesionaria de la autopista AP-6, Iberpistas, en respuesta al expediente informativo.

LA DGT CULPA A LOS CONDUCTORES

Quien sí compareció ante la prensa fue el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que estuvo “toda la noche”trabajando para resolver el problema y mantuvo abiertos los ocho centros de Tráfico que hay en España. Según explicó, la DGT llevaba avisando desde el pasado viernes por la mañana, a través de paneles en las carreteras y de las redes sociales, de los riesgos de circular con la nevada, pero “ha habido conductores que no se han enterado o han tomado decisiones inapropiadas”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Serrano matizó que “no es cuestión de buscar culpables” y que la nevada fue “excepcional”, porque llegó a acumular un espesor de 40 centímetros en 20 kilómetros de autopista, pero aseguró que su departamento aprendió la lección tras el temporal del año pasado y, en esta ocasión, “se anunció con antelación y se recomendó con insistencia que no se circulara el sábado por tarde por las vías afectadas. Pero desgraciadamente no fue así”. “Muchos vehículos iban sin cadenas y ha habido accidentes relacionados con el hielo y la nieve, que hacen que las autopistas se colapsen y las quitanieves no puedan acceder”, explicó.

Serrano añadió que los medios dispuestos para rescatar a las personas fueron “más que suficientes”, ya que se desplazaron dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Segovia, León y Zamora. “No se ha escatimado en recursos ni en horas”, añadió.

REACCIONES POLÍTICAS

Durante todo el domingo, las críticas al Gobierno por el caos de la AP-6 no pararron de sucederse. La oposición supo sacar partido de la mala gestión del Ejecutivo, al que reprochó su falta de previsión.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, indició a través de su cuenta de Twitter: “Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera. Foemnto y DGT tendrán que explicar esta absoluta falta de previsión que ha derivado en el caos”.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, destacó que “muchos vivas al Rey y mucha bandera, pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno”. Asimismo, anunció que pedirán la comparecencia del ministro de Fomento y felicitó a los trabajadores públicos que lucharon por restablecer la situación.

Mientras, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha indicado: “La DGT dice que la culpa es de los conductores, que han conducido por encima de sus posibilidades. El Ministro dice que la culpa es de Abertis. Abertis dice que necesita otro rescate millonario con tu dinero, porfis. Rajoy añade que la ciencia aún no sabe de dónde viene la nieve”.

El Gobierno también recibió críticas desde Ciudadanos, que también pedirá la comparecencia del ministro De la Serna. El líder del partido en Madrid, Ignacio Aguado, afirmó que “no ha derecho”. “La falta de previsión y de coordinación entre administraciones ha dejado a muchas familias atrapadas en sus coches toda la noche”, agregó.

