A través de un comunicado, Jennifer Aniston y Justin Theroux sorprendían anunciando su divorcio. La pareja llevaba siete años unida, -los dos y medio últimos casados-, y ponía fin a su relación a principios de este 2018. Sin embargo, lejos de sentir tristeza por ellos, en Twitter se alegraban de la ruptura. Y es que ya ven a la actriz de nuevo junto a Brad Pitt, que también está soltero.

Si cuando el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie se hizo público, Jennifer Aniston se convertía en protagonista en las redes sociales, ahora ha sido el actor el que ha aparecido en el triángulo. Y es que la pareja se separó en 2005, pero sus seguidores nunca aceptaron la ruptura.

Por eso, Twitter ha enloquecido este viernes al conocer el divorcio de Jennifer Aniston y Justin Theroux. La fantasía más repetida une de nuevo a la actriz con Brad Pitt, a quien también estuvo unida siete años.

Trece años después de su divorcio, Aniston y Pitt están de nuevo solteros a la vez y Twitter los imagina ya reconciliándose. Los actores retomarían una relación que comenzó en 1998, cuando se conocieron en una fiesta. El flechazo fue inmediato y ambos dejaron a sus respectivas parejas. En el 2000 se casaban en una mansión de Malibú con vistas al Pacífico. En el 2005 llegaba la ruptura, después de que Brad Pitt se enamorara de Angelina Jolie, con quien rodó ‘Señora y Señora Smith’.

https://t.co/X368M1Ur3n.IMAGINE! 💕 Internet goes into MELTDOWN at the thought of Jennifer Aniston & Brad Pitt reuniting https://t.co/aqeny7s4bp pic.twitter.com/GTxKKRvQZF — Now (@celebsnow) February 16, 2018

Brad Pitt about to drive by Jennifer's house like…#JenniferAniston pic.twitter.com/TRNL9LQaq7 — Jackie (@Jackieannroth) February 15, 2018

Jennifer Aniston: single ✔️

Brad Pitt: single ✔️ pic.twitter.com/glMAiNSQXz — coloradainútil (@soyluluuu) February 16, 2018

#JenniferAniston

When u realize both Jennifer Aniston & Brad Pitt are now single pic.twitter.com/Y9cxfIWQyH — Sonia Grace (@Sonia_GoodGirl) February 15, 2018

My reaction to Jennifer Aniston separation news😭but realized both her and Brad Pitt are single😊 pic.twitter.com/RJj9UWxgxg — Hani Lee (@HaniLee1) February 15, 2018

Actual footage of Brad finding out Jen is single pic.twitter.com/Kr9pzxobow — Wells Adams (@WellsAdams) February 16, 2018

Guys! #JenniferAniston and #BradPitt are tooooootally getting back together! Then the #JenniferAniston love curse will FINALLY be over and she can be the stepmom of #AngelinaJolie 's kids!!! pic.twitter.com/HlECGb4bgf — Lauren Mastro (@MastroLauren) February 16, 2018

Divorcio tras 7 años

Jennifer Aniston y Justin Theroux anunciaban su divorcio tras siete años juntos. Aunque se conocieron en un rodaje en el año 2008, la pareja no comenzó su relación hasta 2011. Un año después se compraron una mansión en Bel-Air, que sería escenario en agosto de 2015 de su esperada boda.

Aunque comprometidos desde un par de años antes, la pareja esperó para casarse. Lo hizo en una fiesta a la que sus invitados acudían esperando celebrar el cumpleaños de Theroux.

Muy discretos, han decidido enviar un comunicado para evitar especulaciones. “Normalmente haríamos esto de forma privada, pero dado que la industria del chisme no puede resistirse ante cualquier oportunidad de especular e inventar, queríamos anunciar la verdad directamente”, dicen.

Según el comunicado, Jennifer y Justin siguen siendo “buenos amigos” pero han decidido “separarse como pareja”. Sin embargo, están deseando mantener “su preciada amistad”.