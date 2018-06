Seguro que nuestros padres estarán contentos amigo de que repitiéremos este momento te mando un abrazo! Por cierto esta noche no os perdáis el estreno de #venacenargourmet con @hellentablada @oficial_toni_salazar y @juliojrofficial #newlife #kikorivera

A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) on Jun 19, 2018 at 12:58pm PDT