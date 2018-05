Con varios meses de retraso, Telecinco por fin estrenó ‘La Verdad’ este lunes. Y parece que cumplió el dicho de ‘lo bueno se hace esperar’. La serie arrasó en Twitter, donde se dispararon las teorías sobre ‘Paula’, su protagonista. El hastag del primer capítulo se convirtió en trending topic.

De hecho, fue lo más comentado en la red social durante el prime time e incluso muchas horas después. Pese al retraso en su estreno, la audiencia reaccionó bien e hizo que la serie sacara nota en el exigente examen de las redes. Las teorías sobre lo ocurrido con ‘Paula’, la actuación de Jon Kortajarena o las bromas sobre Elena Rivera y su personaje de ‘Karina’ en ‘Cuéntame’ fueron lo más destacado de los comentarios.

El capítulo de estreno arrancaba con la aparición de una mujer que asegura ser ‘Paula’. Supuestamente, desapareció hace nueve años y, según el libro de un experto en la investigación, está muerta y sus padres son los responsables.

Aunque algunos piensan que sí es ‘Paula’, otros mostraron diferentes teorías. Y ahí radica, sin duda, uno de los grandes misterios de ‘La Verdad’, que irá resolviendo en el resto de capítulos.

Pues mi teoría es que la verdadera Paula, que no es esta, es hija del periodista. De ahí su obsesión y pensar que la ha matado su 'padre'. #LaVerdad1

#LaVerdad1 si es cierta la teoría de que suplanta la identidad de la verdadera Paula, Entonces ¿por qué llora cuando sabe que ha muerto su secuestrador? Debería alegrarse x ser el único q podia delatarla con su verdadera identidad, no? Raro raro..

Elena Rivera borda el papel. Me inclino porque no es Paula sino alguien que sí la conoció. El "gracias cariño" que ha repetido todo el capítulo me intriga …#LaVerdad1

