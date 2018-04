En menos de 24 horas, a diferencia de Cristina Cifuentes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha conseguido despejar parte de las sospechas que se cernían sobre su máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo que tiene a la presidenta madrileña contra la cuerdas por las abrumadoras pruebas de que no lo cursó.

Tras explicarse en Twitter y conceder entrevistas a más de una decena de medios de comunicación en las últimas horas, Pablo Casado ha reunido a los periodistas en su despacho y les ha mostrado cuatro trabajos, entre ellos el de fin de máster, los documentos sobre las convalidaciones que solicitó y el resguardo del pago de la matrícula con el sello timbrado.

El trabajo de fin de máster que ha enseñado el dirigente del PP consta de 55 páginas y lleva por título ‘Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia’. Además, realizó otros tres trabajos más breves correspondientes a otras tres asignaturas y que se titulan: ‘El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional’ (11 folios); ‘El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro’ (16 folios); y ‘Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional’ (10 folios).

En total, el máster constaba de 60 créditos pero según ha relatado se le convalidaron 40 de ellos por su Licenciatura en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, cursó el 33% y se le convalidó el 66%. Hizo 4 asignaturas de las 22 que completaban el máster porque solicitó la adaptación de los programas educativos al inicio de curso, que le fue concedido.

“HICE LO QUE SE ME PIDIÓ”

Así, según Pablo Casado, se demuestra que hizo “lo correcto” y que no recibió “ningún trato de favor”. Igualmente, ha confirmado que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que con Cristina Cifuentes y ha admitido que no fue a clase ni se examinó porque no se le exigió. Bastó con realizar los trabajos que ha mostrado. “Hice lo que se me pidió”, ha enfatizado.

Antes de estos estudios había cursado otros cuatro postgrados en Harvard, Oxford, Instituto de Empresa (IE) y IESE. Su intención, ha afirmado, era formarse con la intención de sacarse un Doctorado que finalmente nunca hizo por su actividad política.

INVESTIGACIÓN DE LA URJC

Estas explicaciones de Pablo Casado llegan después de que este lunes se conociera que la Universidad Rey Juan Carlos está revisando su máster en el marco de la investigación interna abierta tras la polémica surgida con el título de postgrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

En concreto, la URJC analiza la documentación y actividad del Instituto de Derecho Público, responsable del máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico, dirigido por Enrique Álvarez Conde y que supuestamente cursó Cifuentes.